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martes, 7 de julio de 2026

Más datos del violento choque en Chacabuco antes del partido de la selección




Este mediodía.

Este mediodía se registró un violento accidente de tránsito en Chacabuco. Ocurrió momentos antes del inicio del partido de la selección argentina por el Mundial de fútbol. 



Volver a Chacabuquero.

La moto y el auto

Un motociclista se incrustó en la parte trasera de un auto. La moto no pudo detener la marcha ante el frenaje del coche porque delante se habían detenido otros vehículos. El accidentado a pesar de que llevaba casco sufrió lesiones en el rostro por los trozos del vidrio de la luneta trasera del rodado impactado. Sería de apellido Marini, de 27 años. Fue trasladado de una ambulancia al hospital. Sucedió en Balcarce entre Santa Fe y Buenos Aires. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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