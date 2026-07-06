La semana laboral de Chacabuco inicia con una alerta meteorológica

Para tener en cuenta.
La semana laboral comienza con una alerta amarilla por temperaturas extremas.
Volver a Chacabuquero.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura mínima de -4° centigrados y una máxima de 12° centigrados para este lunes. En la madrugada del martes la mínima puede ser de hasta -3° pero ya la máxima se ubica en 17°.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- No los salvó la lluvia de ser sancionados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix: Registro de lluvia - Novedad para viajeros - Preparan un Congreso Nacional en Chacabuco
- Solidaridad con el vecino al que se le quemó la casa en Chacabuco
- Tragedia cerca de Chacabuco termina con una persona muerta
- Cuando juegue la selección puede haber un cambio en el tiempo de Chacabuco
- Detectaron a más borrachos al volante y retuvieron sus autos en Chacabuco
- Ni la batea se salvó en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario