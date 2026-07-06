Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 6 de julio de 2026

La semana laboral de Chacabuco inicia con una alerta meteorológica

 


Para tener en cuenta.

La semana laboral comienza con una alerta amarilla por temperaturas extremas.



Volver a Chacabuquero.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura mínima de -4° centigrados y una máxima de 12° centigrados para este lunes. En la madrugada del martes la mínima puede ser de hasta -3° pero ya la máxima se ubica en 17°. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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