Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 4 de julio de 2026

Ni la batea se salvó en Chacabuco

 


Detalles.

Este es el resumen de los operativos de control implementados por la Subsecretaría de Tránsito este sábado en Chacabuco 



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos de las mismas sin chapa patente; y seis licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron tres actas de infracción por estacionar camiones en zonas no permitidas; nueve actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía;


 Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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