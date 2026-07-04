Ni la batea se salvó en Chacabuco

Detalles.
Este es el resumen de los operativos de control implementados por la Subsecretaría de Tránsito este sábado en Chacabuco
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Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos de las mismas sin chapa patente; y seis licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron tres actas de infracción por estacionar camiones en zonas no permitidas; nueve actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía;
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