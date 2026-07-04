Noche de Chacabuco: Persecución e incidentes

En medio de la helada.
Durante la madrugada se reportaron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
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Hubo problemas de violencia familiar en algunos domicilios particulares y un altercado entre una mujer de 20 años y una adolescente de 15 en pleno centro de la ciudad. En este último caso, la menor de edad se retiró antes de la llegada de la policía.
Por otro lado, varios móviles policiales persiguieron a un auto sospechoso desde Espora y Villegas hasta Solís y Villegas. Allí se logró detener al rodado. Al parecer, fue demorada una persona tras su identificación.
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