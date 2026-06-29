Cadena de oración por un accidentado de Chacabuco

Familiares.
Familiares pidieron una cadena de oración por la salud de un vecino que sufrió un accidente de tránsito este fin de semana.
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Se trata de Facundo Nahuel Catarino, de 23 años. Sufrió distintas lesiones en el accidente de tránsito de moto que ocurrió en Avenida Solís entre Alberdi y Zapiola en la madrugada del domingo. Según lo informado por sus familiares, fue intervenido quirúrgicamente y trasladado a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad de Mercedes. Se encuentra en la sala de terapia intensiva.
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