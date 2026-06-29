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lunes, 29 de junio de 2026

Mix de Chacabuco: Encuentro de bandas - Jornada recreativa - Educación vial

 


Breves 

Recreación. La Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Chacabuco llevó adelante el pasado fin de semana una jornada recreativa en el Parque Temático, con una importante participación de niños, niñas y familias de nuestra comunidad.



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La propuesta incluyó diversas actividades lúdicas, recreativas y de construcción, diseñadas para las distintas edades, promoviendo el juego como herramienta de aprendizaje, integración y desarrollo integral. Asimismo, participó el programa Jugar Piola, que sumó actividades deportivas y recreativas, favoreciendo la participación activa de los presentes.

Vial. El Área de Educación Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad a cargo de Mauricio Yonna, junto a la Secretaría de Gestión y Capacitación, llevó adelante en la tarde del sábado una jornada de prevención y concientización destinada a toda la comunidad.

Bandas. El sábado desde las 18.00 se realizará en el Teatro Itlaiano un encuentro de bandas en las que participarán agrupaciones de Chivilcoy, Saladillo, General Arenales y la "Bimbo Marsiletti" de Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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