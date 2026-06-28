Los ganadores del concurso de pesca de la Laguna de Chacabuco

Así fue el pique.
Este domingo se realizó un concurso de pesca en la Laguna de Rocha de Chacabuco.
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Estos fueron los resultados:primer premio, Juan Cruz Abarca, pescado de 34 centímetros; segundo, Leandro Pagano, pescado de 32,9 centímetros; tercero, Camila Mujica, 32,6 centímetros; cuarto, Luis García, 32,4 centímetros; quinto, Juan Cruz Abarca, 32 centímetros; sexto, Diego Amadío, 32 centímetros; noveno, Miguel Bais, 30 centímetros; décimo, Martin Marino, 30 centímetros. Variada: primera, Leila Cieri, con un bagre de 27 centímetros.
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