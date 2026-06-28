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domingo, 28 de junio de 2026

Los ganadores del concurso de pesca de la Laguna de Chacabuco

 


Así fue el pique.

Este domingo se realizó un concurso de pesca en la Laguna de Rocha de Chacabuco.



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Estos fueron los resultados:primer premio, Juan Cruz Abarca, pescado de 34 centímetros; segundo, Leandro Pagano, pescado de 32,9 centímetros; tercero, Camila Mujica, 32,6 centímetros; cuarto, Luis García, 32,4 centímetros; quinto, Juan Cruz Abarca, 32 centímetros; sexto, Diego Amadío, 32 centímetros; noveno, Miguel Bais, 30 centímetros; décimo, Martin Marino, 30 centímetros. Variada: primera, Leila Cieri, con un bagre de 27 centímetros.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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