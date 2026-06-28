Último adiós ante la escuela técnica de Chacabuco

Esta mañana.
La comunidad de la Escuela Técnica de Chacabuco despidió esta mañana al profesor de literatura Julián Esteban Frontera que falleció el viernes.
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Docentes, alumnos y auxiliares formaron un cordón ante el edificio ubicado en la calle Pueyrredón. Allí se detuvo el cortejo fúnebre que había partido de Olivetto Cochería minutos antes. Se escuchó un prolongado aplauso hasta que la caravana reanudó su marcha rumbo al cementerio. Frontera era docente y empleado de farmacia. También era simpatizante de River Plate. Tenía 43 años.
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