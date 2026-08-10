Queja de una madre por algo que vivió en la Feria del Aniversario de Chacabuco

Nota pedida.
Quiero expresar mi preocupación y disconformidad por el valor que se está cobrando por el uso de los juegos para niños durante las ferias que se realizan en espacios públicos.
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|Restorán El Círculo
Entiendo que quienes ofrecen este servicio tienen gastos y que es su fuente de trabajo, pero también considero importante tener en cuenta que se trata de una plaza pública y de un espacio que el Municipio pone a disposición para la realización de estas ferias.
Muchas familias se acercan justamente para disfrutar de una propuesta accesible y pasar un momento en comunidad, pero los precios de los juegos terminan siendo muy elevados y hacen que algo que debería ser una actividad para todos termine siendo difícil de afrontar para muchas familias. Por ejemplo, cobraron 10 mil pesos por 15 minutos en los inflables.
Creo que sería importante que el Municipio pueda revisar y regular estos valores, estableciendo precios razonables cuando los juegos funcionan dentro de actividades organizadas en espacios públicos municipales. No se trata de cuestionar el trabajo de quienes brindan el servicio, sino de pedir que también se tenga en cuenta a las familias y el carácter público y comunitario de estos eventos.
Ojalá puedan revisar esta situación y encontrar un equilibrio que permita que los chicos puedan disfrutar de las ferias sin que el costo sea un impedimento.
Firma: C. mamá de un niño (se identificó ante Chacabuquero)
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