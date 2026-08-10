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lunes, 10 de agosto de 2026

Finde largo: dos Fiestas importantes cerca de Chacabuco

 


Agenda.

Este fin de semana largo habrá dos eventos de envergadura en municipios vecinos. A pocos kilómetros de Chacabuco se realizarán una muestra y un festival.



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Del 14 al 17 de agosto se desarrollará la Expo Junín en el predio de la Sociedad Rural de dicha ciudad. Este año habrá un concurso de asadores, muestras de ganadería, una feria comercial con foodtrucks y recitales en vivo. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita; los jubilados pagan 4.000 pesos y los adultos, 7.000 pesos.

El 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco en Comodoro Py, partido de Bragado, en el kilómetro 230 de la ruta 5. El sábado habrá una peña en el Club Agrario, y el domingo se desarrollará un encuentro de peñas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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