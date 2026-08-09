Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 9 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Julián

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Heraldo Julián Quiroga.Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Callao 251. Sepelio mañana a las 15.00. 

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)