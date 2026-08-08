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sábado, 8 de agosto de 2026

Madrugada: Un vecino agredido y disturbios en Chacabuco

 


De noche.

Durante la noche se registraron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo inaugura este 8 de agosto de 2026

Por un ejemplo, un vecino de 33 años llamó a la policía alegando que lo habían agredido con una botella. Acusó a la ex pareja de su actual novia. Ocurrió en Brandsen entre Pringles y Garay.

Más avanzada la noche hubo disturbios en inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Cerrito. Varios móviles policiales fueron al lugar y fue demorada al menos una persona la cual fue trasladada a la Comisaría previo paso por el Hospital.

Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que en un operativo de prevención y control de alcoholemia sobre Yrigoyen y Cerrito se retuvieron 5 automóviles y 5 licencias de conducir por alcoholemia positiva.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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