Que en paz descanse: Blanca
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- Carmen Blanca Petrucelli viuda de Batista. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: San Luis 293. Sepelio: mañana a las 10.00.
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