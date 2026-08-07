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viernes, 7 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Blanca

 

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- Carmen Blanca Petrucelli viuda de Batista. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: San Luis 293. Sepelio: mañana a las 10.00.

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