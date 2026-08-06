Dos detenidos en un allanamiento por robo en Chacabuco

Encontraron droga. Se agregó un video.
Dos personas mayores de edad fueron detenidas por la Policía de la provincia de Buenos Aires en Chacabuco por un caso de robo.
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|El Corte Perfecto, chanchería y granja
Luego de una investigación con análisis de cámaras de seguridad se autorizaron dos allanamientos. Uno dio negativo y el otro positivo. En una vivienda ubicada en inmediaciones de Larrea y acceso Elguea - Román se encontró al acusado del robo de una caja de herramientas y una amoladora, de 37 años. Se hallaron en su poder 23 envoltorios de nylon negro conteniendo clorhidrato de cocaína y 1 balanza digital marca QC Pass. También se detuvo a un sujeto de 51 años que vive allí. Se lo acusó de robo y encubrimiento. Fue secuestrada una amoladora y dinero en efectivo.
Lo secuestrado:
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