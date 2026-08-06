Proponen medidas para prevenir una problemática en Chacabuco

Nota pedida.
Ante los pronósticos que anticipan una alta probabilidad del fenómeno climático El Niño durante el ciclo 2026/2027 y considerando los posibles efectos que podría generar sobre nuestra ciudad, el bloque de concejales UCR-PRO presentó dos proyectos destinados a fortalecer la prevención, el acceso a la información pública y la planificación de las acciones municipales.
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El primero de ellos solicita la realización de una reunión informativa en el Honorable Concejo Deliberante con la participación de Defensa Civil, las áreas municipales competentes y los distintos actores involucrados en la gestión del riesgo, con el objetivo de conocer cuál es el plan de contingencia previsto, cómo se viene trabajando en materia de prevención, qué organismos participan, cuáles son los protocolos establecidos y de qué manera se prevé informar y asistir a la comunidad ante un eventual escenario de emergencia.
Esta iniciativa surge, además, teniendo en cuenta que el propio Municipio ha informado públicamente la conformación de una mesa de trabajo preventiva. En ese sentido, entendemos que resulta oportuno que el Concejo Deliberante pueda conocer el alcance de las acciones anunciadas, intercambiar información con los responsables de su implementación y acompañar institucionalmente las tareas de prevención.
El segundo proyecto está orientado a conocer en detalle las acciones de infraestructura preventiva que el Municipio viene ejecutando en todo el Partido de Chacabuco.
En el sector rural se solicita información sobre los trabajos vinculados al plan hídrico, limpieza y mantenimiento de canales, cuneteo, desmalezamiento, alcantarillas, caminos rurales y demás intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, así como los criterios técnicos utilizados para definir prioridades y el cronograma de ejecución.
En el ámbito urbano se requiere conocer qué tareas se están desarrollando respecto de la limpieza de desagües, canales, cunetas, cruces de calles y demás obras de infraestructura pluvial, considerando que existen sectores de la ciudad que históricamente presentan inconvenientes de anegamiento.
Desde el bloque UCR-PRO entendemos que la prevención requiere planificación, coordinación y acceso a información clara y precisa. Nuestro objetivo no es esperar a que ocurra una emergencia, sino conocer con anticipación cómo se está preparando el municipio para reducir riesgos, proteger a los vecinos y minimizar el impacto que un fenómeno climático de estas características podría generar en las zonas urbanas y rurales del Partido de Chacabuco.
Firma:
Bloque de concejales UCR - Pro de Chacabuco.
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