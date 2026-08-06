El viento derribó un árbol y algo más en Chacabuco

Ráfagas.
Los fuertes vientos de la tarde de este jueves derribaron un árbol y un poste de teléfonos en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
A raíz de esta situación estuvo cortado el tránsito. Ocurrió en Balcarce entre Soberanía Nacional y Carlos Gardel. Según los vecinos primero cayó el poste y luego el árbol que estaba en mal estado.
En Solís y Zapiola se cortó el tránsito en la mano descendente de la avenida Solís porque algunos vecinos pensaron que se podría caer el cartel de una pinturería por la manera que lo movía el viento.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dos detenidos en un allanamiento por robo en Chacabuco
- Un joven fue herido en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Altercado en la calle - Robo en una avenida de Chacabuco - Científica
- Funcionario provincial encabezó una intensa jornada en Chacabuco
- La lista 2 se enfrenta a Calarco por la CTA Autónoma local
- Proponen medidas para prevenir una problemática en Chacabuco
- Hallazgo en una vivienda de Chacabuco
- Conflicto en la zona céntrica de Chacabuco
- Viajero de Chacabuco: "Hay lugares donde te tiran piedras para que te vayas"
- Los convocados para la selección de fútbol de Chacabuco
- Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco
- Dijo que le robaron en la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica Naranja para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Vecina pidió auxilio por una situación violenta
- Robó en un negocio de Chacabuco
- Reclamo por la Variante Chacabuco en medio del Aniversario de la Ciudad
- Camión accidentado en la ruta 7 de Chacabuco
- El acosador anónimo era alguien que conocía en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario