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jueves, 6 de agosto de 2026

Un joven fue herido en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche un vecino de 24 años fue trasladado al Hospital de manera particular tras ser agredido en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer fue herido con un arma blanca por un grupo de personas. Ocurrió esta noche en el barrio Parque Chacabuco, en inmediaciones de Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen. La Policía fue convocada al lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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