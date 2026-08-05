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miércoles, 5 de agosto de 2026

Robó en un negocio de Chacabuco

Cámara y redes 

Una persona que había robado mercadería de un negocio de Chacabuco fue identificado gracias a las redes sociales.



Volver a Chacabuquero.


El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco

Se trató de un mechero que sustrajo 4 botellas de bebidas alcohólicas de un supermercado. Las guardó dentro de una campera que llevaba puesta y se retiró sin que sonaran las chicharras de de las puertas de ingreso. Sin embargo, una cámara de seguridad captó su accionar. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y la comunidad dio datos que permitieron identificarlo y ubicar su domicilio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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