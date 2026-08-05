Robó en un negocio de Chacabuco

Cámara y redes
Una persona que había robado mercadería de un negocio de Chacabuco fue identificado gracias a las redes sociales.
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|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Se trató de un mechero que sustrajo 4 botellas de bebidas alcohólicas de un supermercado. Las guardó dentro de una campera que llevaba puesta y se retiró sin que sonaran las chicharras de de las puertas de ingreso. Sin embargo, una cámara de seguridad captó su accionar. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y la comunidad dio datos que permitieron identificarlo y ubicar su domicilio.
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