Después del mal tiempo se viene un cambio en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El tormentoso pronóstico del jueves puede ser un punto de inflexión para el tiempo en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
Tras la alerta meteorológica se anuncia un descenso de la temperatura que se extendería a lo largo de varios días. De hecho, la mínima podría estar por debajo de los 0° centígrados el domingo, día en el que se llevará a cabo el desfile y paseo criollo por el aniversario de la ciudad. Eso sí, el cielo estaría despejado.
En cuanto al frío, parece que será lo más común hasta mediados de agosto.
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