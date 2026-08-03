"Intendente de Chacabuco se necesita decisión politica"

Nota pedida.
Señor intendente de Chacabuco Rubén Darío Golía Le escribo esta carta abierta como concejal de nuestra ciudad, pero sobre todo como vecino, porque la problemática de las motos en Chacabuco ya no da lugar a la gestión de la foto: exige respuestas concretas y sostenidas en el tiempo.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Nadie desconoce que esta problemática no es solo de chacabuco. Sin embargo, la gestión tiene la responsabilidad de enfrentarla con decisión y mostrar resultados
Todos los fines de semana, el centro y las cuatro avenidas se vuelven prácticamente intransitables. Picadas a toda velocidad, ruido de “cortes” y maniobras temerarias de todo tipo, inseguridad total para cualquier vecino que circule por esas zonas un viernes, sábado y domingo. Da miedo salir a caminar, circular o cruzar la calle, o simplemente estar en la vereda de nuestro propio barrio.
Mientras tanto, desde el área de Tránsito del Municipio se publican fotos de motos secuestradas como si eso, por sí solo, fuera una solución. No lo es. Un operativo aislado, cada tanto, seguido de una foto para las redes, no cambia la realidad que vivimos los vecinos todos los fines de semana. La propia Ordenanza N.º 9.710/23 , prevé el secuestro de motocicletas cuando sus conductores realizan maniobras imprudentes que ponen en riesgo la integridad física propia o de terceros. Las herramientas existen; lo que falta es decisión para aplicarlas de manera permanente y sostenida.
Por eso le pido, formalmente, que:
Se hagan cumplir las ordenanzas vigentes en materia de tránsito y circulación de motovehículos, sin excepciones ni demoras.
Los allanamientos y operativos sean continuos y planificados, con una frecuencia real y sostenida, y no esporádicos ni reactivos a la presión mediática del momento.
Los controles se realicen los fines de semana, que es cuando efectivamente ocurre el problema, y no se concentren solamente en días de semana donde el impacto es menor.
Los operativos tengan como objetivo el resultado real: recuperar el espacio público, prevenir accidentes, dar seguridad al vecino y no la fotografía o el posteo institucional.
Asimismo, desde nuestro bloque hemos presentado iniciativas para fortalecer la seguridad vial, entre ellas el proyecto para que quienes provocan siniestros viales mediante picadas, maniobras peligrosas o conduzcan bajo los efectos del alcohol y otras drogas, deban afrontar los gastos hospitalarios que su conducta genere. Creemos que quien actúa con absoluta irresponsabilidad también debe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Sr. Intendente, necesitamos decisión política. Los vecinos merecen circular tranquilos por su ciudad, todos los días.
Quedo atentamente a trabajar en conjunto, con ordenanzas pendientes en las comisiones del Honorable Concejo Deliberante que aportarían más herramientas para recuperar el orden, fortalecer la seguridad vial y devolverles la tranquilidad a los vecinos.
Firma:
Atentamente,
Agustín Zarkovich
Concejal – Bloque PRO
Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco
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