Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
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|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Es de nivel amarillo para la tarde del jueves. El área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
No obstante, la probabilidad de tormentas se pronostica ya para la madrugada y mañana del mismo día.
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