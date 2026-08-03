Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 3 de agosto de 2026

Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco

Para tener en cuenta.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó los calendarios de pagos de agosto fe 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.




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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 10 de agosto

• DNI terminados en 1: 11 de agosto

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto    

• DNI terminados en 5: 18 de agosto

• DNI terminados en 6: 19 de agosto

• DNI terminados en 7: 20 de agosto

• DNI terminados en 8: 21 de agosto

• DNI terminados en 9: 24 de agosto


Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 10 de agosto

• DNI terminados en 1: 11 de agosto

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto

• DNI terminados en 5: 18 de agosto

• DNI terminados en 6: 19 de agosto

• DNI terminados en 7: 20 de agosto

• DNI terminados en 8: 21 de agosto

• DNI terminados en 9: 24 de agosto


Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de agosto

• DNI terminados en 1: 11 de agosto

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto

• DNI terminados en 5: 18 de agosto

• DNI terminados en 6: 19 de agosto

• DNI terminados en 7: 20 de agosto

• DNI terminados en 8: 21 de agosto

• DNI terminados en 9: 24 de agosto


Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto



Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre


Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre


Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto


 Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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