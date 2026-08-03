Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco

Para tener en cuenta.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó los calendarios de pagos de agosto fe 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 10 de agosto
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4: 14 de agosto
• DNI terminados en 5: 18 de agosto
• DNI terminados en 6: 19 de agosto
• DNI terminados en 7: 20 de agosto
• DNI terminados en 8: 21 de agosto
• DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 10 de agosto
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4: 14 de agosto
• DNI terminados en 5: 18 de agosto
• DNI terminados en 6: 19 de agosto
• DNI terminados en 7: 20 de agosto
• DNI terminados en 8: 21 de agosto
• DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de agosto
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4: 14 de agosto
• DNI terminados en 5: 18 de agosto
• DNI terminados en 6: 19 de agosto
• DNI terminados en 7: 20 de agosto
• DNI terminados en 8: 21 de agosto
• DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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