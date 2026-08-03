Un vecino de la zona falleció en un accidente en una ruta nacional

Siniestro vial.
Un habitante de una localidad de la zona falleció esta madrugada en un siniestro vial que ocurrió en la ruta nacional 188 a la altura de Rojas.
|Foto del fallecido publicada en redes sociales
Se llamaba Dario Borsarelli y tenía domicilio en Rafael Obligado, a unos 52 kilómetros de Chacabuco. Fue encontrado sin vida dentro de un vehículo que despistó en el kilómetro 112. Se cree que el accidente ocurrió horas antes del hallazgo, en medio de una densa niebla.
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