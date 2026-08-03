Se conoció el porcentaje de endeudados en Chacabuco, Junín, Chivilcoy y otros distritos de la zona

Junto a datos nacionales y provinciales.
Chacabuquero tuvo acceso al porcentaje de endeudamiento de los hogares de Chacabuco y otras ciudades de la zona. Llama la atención el número local, aunque Junín es el de mayor monto; y Carmen de Areco, el más afectado.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Esta información surge del “Mapa de la Deuda” desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) con datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026. Hay que tener en cuenta que el nivel de endeudamiento nacional es del 17,4% y del 20,17% a escala provincial. Lista:
Chacabuco: Tasa de Mora: 12,61% (-7,56 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $131.940,37 millones (0,41% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 23.380 (0,33% de incidencia en Buenos Aires)
Junín: Tasa de Mora: 13,96% (-6,21 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $242.363,71 M (0,75% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 47.169 (0,66% de incidencia en Buenos Aires)
Carmen de Areco: Tasa de Mora: 15,36% (-4,81 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $38.237,03 M (0,12% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 7.251 (0,1% de incidencia en Buenos Aires)
Suipacha: Tasa de Mora: 13,59% (-6,58 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $24.718,19 M (0,08% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 4.731 (0,07% de incidencia en Buenos Aires)
Chivilcoy: Tasa de Mora: 11,61% (-8,56 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $130.963,34 M (0,41% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 28.373 (0,4% de incidencia en Buenos Aires)
Alberti: Tasa de Mora: 12,38% (-7,78 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $51.624,02 M (0,16% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 9.123 (0,13% de incidencia en Buenos Aires)
Bragado: Tasa de Mora: 13,92% (-6,24 p.p. vs. Buenos Aires). Monto Deuda Total: $71.547,08 M (0,22% de incidencia en Buenos Aires). Deudores Únicos Totales: 15.091 (0,21% de incidencia en Buenos Aires)
A escala nacional, por tipo de prestamista, la mayor morosidad corresponde a los proveedores no financieros de crédito, con 47,8%. Les siguen las tarjetas no bancarias, con 33,27%; los neobancos, con 23,34%; los bancos privados, con 18,61%; y los bancos públicos, con 10,13%. Las compañías financieras presentan la tasa más baja, con 4,88%
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Infracciones de Tránsito y vehículos retenidos en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Golía: "Siempre seguimos proyectando el desarrollo de Chacabuco con nuevos desafíos"
- Una hija de Chacabuco fue despedida con aplausos en otra ciudad
- "Intendente de Chacabuco se necesita decisión politica"
- Un vecino de la zona falleció en un accidente en una ruta nacional
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco
- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Accidente - Disturbios en dos barrios
- Una entidad agropecuaria ya tiene una filial en Chacabuco
- Colectivo accidentado con heridos en cercanías de Chacabuco
- Nueva etapa en una búsqueda en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Movida deportiva durante el fin de semana en Chacabuco"
- Emergencia en una plaza de Chacabuco
- Video: Busca al auto que lo chocó y se fue en Chacabuco
- Robo y daños en un negocio de Chacabuco
- Detectan varios casos de alcoholemia positiva en Chacabuco
- Sustrajeron una moto en Chacabuco y hubo un intento
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Pelea entre vecinos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario