Este martes.
Este martes falleció un conocido pastor de Chacabuco.
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|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
Se trata de Luis Provenzano de la Iglesia Biblia Abierta. Tenía 81 años.
Desde la Iglesia se compartió el siguiente versículo de la Biblia en su memoria:
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir».
El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!»
- Apocalipsis 21:4-5a
Provenzano cumplió 58 años de servicio como pastor. Sus restos serán velados en Olivetto Cochería.
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