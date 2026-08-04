Último momento: Dos alertas Meteorológicas ampliadas para Chacabuco y la zona

Se sumó un fenómeno.
El Servicio Meteorológico Nacional sumó otra alerta para la zona de Chacabuco además de la amarilla por tormentas para el jueves, informada anoche por Chacabuquero.
Volver a Chacabuquero.
La nueva alerta es por vientos fuertes. También es amarilla. Se extiende desde la mañana a la noche. La alerta por tormentas va desde la madrugada a la tarde.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Sobre la alerta por viento se dijo que el área puede ser afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.
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