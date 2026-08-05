Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 5 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Lucio 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Osvaldo Lucio Correa. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Santiago del estero 375. Sepelio a las 16.30

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)