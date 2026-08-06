La lista 2 se enfrenta a Calarco por la CTA Autónoma local

Se presentaron sus candidatos.
Esta noche en el salón de la Unión Obrera Molinera Argentina se presentó la lista 2 de la CTA Autonoma que el 20 de agosto se enfrentará en las elecciones locales contra la conducción de Horacio Calarco.
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Lo más llamativo es que buena parte de los candidatos son personas que históricamente acompañaron a Calarco en la Asociación Trabajadores del Estado pero que en los últimos meses rompieron con el mismo por diferencias de distinto índole.
De hecho, se anunció que ganar la CTA Autónoma local es el primer paso de este grupo y el siguiente es aspirar a quedarse con la conducción de ATE en las elecciones del año que viene.
Integrantes de la Lista 2 Germán Abdala:
Comisión Ejecutiva Local: Chilano, Pablo Ezequiel (Secretaría General); Marcelli, Karina Alejandra (Secretaría Adjunta 1); Rojas, Flavia Elizabet (Secretaría Administrativa y de Actas); Guilloti, César Alberto (Secretaría Gremial); Taberna, Emiliano César (Secretaría De Organización); Spataro, Lucas Andrés (Secretaría De Comunicación y Difusión); Godoy, Daniel Ricardo (Secretaría De Contabilidad y Finanzas); Daluisio, Ofelia Raquel (Secretaría De Asistencia Social); Rojas, Daniel Hernán (Secretaría De Derechos Humanos); Palmieri, Florentino Miguel (Secretaría De Formación Invest. Proy. y Estad.); Muñoz, María Cecilia (Secretaría De Igualdad de Género y Oport.).
Vocales Titulares: Salas, Carolina Vanesa; 2) Pedrol, Flavio; 3) Olmedo, Alejandro Andrés; 4) Caseri, Javier Alejandro; 5) Vicente, Jorge Luis; 6) Montaño, Maira Eliana; 7) Orondes, Mauricio; 8) Cámera, Leonardo Aldo; 9) Pedretti, María de los Ángeles.
Revisores de Cuentas: Ramos, María Cecilia (Titular 1º); Mercado, Silvia Mabel (Titular 2º); Pérez, Daniela Mabel (Titular 3º); Paganini, Camila Milagros (Suplente 1º); Salas, Martín Jeremías (Suplente 2º); Molina, Sandra Ediht (Suplente 3º).
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