Viajero de Chacabuco: "Hay lugares donde te tiran piedras para que te vayas"

Circula por Sudamerica en Bicicleta.
Un vecino de Chacabuco que recorre en bicicleta Sudamérica en bicicleta y haciendo malabares, contó detalles de sus travesías.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
En pleno regreso a Chacabuco hizo una parada en San Andresito de Giles, donde fue recibido por el cantautor Adrián Maggi, quien le realizó una entrevista para sus redes sociales.
Se llama Ramiro Villagañe y comentó que la última vez que había pasado por Chacabuco fue en el 2018. Su sueño es llegar a México. Sobre viajar constantemente, dijo: "A veces uno se fija mucho en lo que hacen los demás y deja de ver lo que hace uno mismo. Ante cualquier problema que pasa intenta buscar a un culpable y se olvida que quizás el culpable es uno. Por suerte tomé la decisión de comenzar a viajar. Me dio tiempo para conocerme mejor, qué me pásala, cuáles eran los problemas. Por ahí no era la gente, sino yo mismo".
Viajar le ha permitido: "Encontrar la felicidad interna, aprender a vivir y disfrutar de las pequeñas cosas, conocer personas, hacer amistades, ver qué tiene el mundo para nosotros. Solamente se necesitan voluntad, ganas y fe en Díos".
"Disfrutando el viaje intento hacer de 50 a 70 kilómetros por día -agregó-. A veces hay distancias más largas donde no se encuentran cosas en el medio. Entonces toca hacer 100 o 120 kilómetros. Hay lugares donde uno no es bien recibido y te obligan a irte. Me ha pasado muchas veces en lugares de Bolivia, Argentina y Brasil. Llegás y la cultura del lugar es muy cerrada quizás porque son colonias hermanas, o tribus indígenas. Por ahí no son bien recibidos los que vienen de afuera. Muchas veces te obligan a seguir, por las buenas o te expulsan del lugar. Por ahí lo hace policía. Me ha pasado mucho en Córdoba. Llegaba al pueblo y simplemente me cargaban en un patrullero por hacer malabares. Llega la policía y te pide los datos diciendo que es trabajo de rutina. Dependiendo de cómo uno habla puede salir bien o mal. pero lo principal es que ellos te dicen lo que está prohibido: no se puede acampar ni pasar la noche ahí. La solución que tienen es subirte al patrullero y como yo ando en bicicleta te llevan cinco o 10 kilómetros afuera del pueblo. Te bajan las cosas y chau"
"En lugares donde viven indígenas uno llega y le empiezan a tirar cosas como piedras, botellas o agua y te insultan como para que entiendas que no está bueno quedarse ahí, que es mejor que salir como llegaste, por tu cuenta. la peor parte de un viaje que te puede tocar es la gente que no piensa como uno, que no se pone en tu lugar -expresó-. Yo aconsejaría irse por lo que puede llegar a pasar.He conocido historias de viajeros que se han quedado a pasar una noche solamente para después seguir y han terminado con sus cosas incendiadas, agredidos. Dentro de lo bueno, el viaje tiene sus partes malas y eso es lo peor que te puede llegar a pasar con gente que no piensa igual que uno. Así que si llegaste, alejate un poco porque la vida de uno vale. La vida tiene algo hermoso que es que todo lo que uno hace siempre vuelve.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dos detenidos en un allanamiento por robo en Chacabuco
- Un joven fue herido en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Altercado en la calle - Robo en una avenida de Chacabuco - Científica
- Funcionario provincial encabezó una intensa jornada en Chacabuco
- La lista 2 se enfrenta a Calarco por la CTA Autónoma local
- Proponen medidas para prevenir una problemática en Chacabuco
- El viento derribó un árbol y algo más en Chacabuco
- Hallazgo en una vivienda de Chacabuco
- Conflicto en la zona céntrica de Chacabuco
- Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco
- Los convocados para la selección de fútbol de Chacabuco
- Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco
- Dijo que le robaron en la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica Naranja para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Vecina pidió auxilio por una situación violenta
- Robó en un negocio de Chacabuco
- Reclamo por la Variante Chacabuco en medio del Aniversario de la Ciudad
- Camión accidentado en la ruta 7 de Chacabuco
- El acosador anónimo era alguien que conocía en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario