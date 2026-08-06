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jueves, 6 de agosto de 2026

Conflicto en la zona céntrica de Chacabuco

 


Mediodía.

Este mediodía se reportó un conflicto en el centro de Chacabuco.



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El corte perfecto cerdo pollo
El Corte Perfecto, Chanchería y Granja

Una mujer pidió apoyo a la policía para poder recuperar un televisor que había vendido a un vecino. Al parecer, el hombre no había pagado las cuotas el electrodoméstico. Tras una negociación se acordó una nueva fecha para abonar lo adeudado. Ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de Urquiza y Saavedra 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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