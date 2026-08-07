Allanamientos en Córdoba contra una banda que robaba en la zona de Chacabuco

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La Policía de la provincia de Buenos Aires esclareció dos robos ocurridos en Junín bajo la modalidad de uso de handies como inhibidores de señales de llaves electrónicas de vehículos.
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Chacabuquero ya había informado sobre la detención de dos personas oriundas de Córdoba tras una persecución. A los mismos se les secuestró un handy tras una persecución en la que terminó volando su coche en las calles de Junín.
Los detenidos poseen amplio prontuario delictivo y se encontrarían vinculados a la comisión de ilícitos en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro. Luego de una investigación, la Justicia autorizó 3 allnamientos en Córdoba y Tanti, en domicilios pertenecientes a los acusados Héctor Hugo Palpacelli de 45 años, y a Francisco Shiran Urcola de 34 años. Uno de los ilícitos era el robo de una notebook que sufrió un representante de la firma VTV Noroeste que suele visitar Chacabuco y otras ciudades de la zona por cuestiones de trabajo.
En los procedimientos en los inmuebles de Córdoba se seuestró: La suma de $60.900.000 de pesos en efectivo, dos vehículos, resultando ser los mismos 1Nissan modelo Kicks 1.6, dominio colocado AE853UJ, y 1 Nissan modelo Versa 1.6, dominio colocado AF144RC, Telefonía celular, resultando el secuestro de un dispositivo celular marca Apple modelo Iphone 14 pro max color blanco, un dispositivo celular marca Apple modelo Iphone 16 pro max color negro y un celular marca Samsung modelo S25 Ultra, color negro, un celular marca Apple modelo Iphone 16 pro max color blanco, una Notebook color azul marca Asus, modelo Zenbook, 1 arma de fuego tipo reglamentaria marca Bersa modelo Thunder Ultra Compac con pedido de secuestro activo de fecha 21/11/2022 en la localidad de Necochea, tres destornilladores utilizados para la apertura de vehículos, Vestimentas utilizadas por los autores al momento de la comisión de los ilícitos, y demás elementos de interés para la investigación.
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