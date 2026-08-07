Apareció la moto robada en Chacabuco de una manera muy particular

Esta mañana.
Esta mañana apareció la moto que había sido robada en Garay y Coronel Suárez de Chacabuco.
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Según trascendió, alguien la dejó afuera del mismo domicilio del que fue sustraída. Seguramente se podrá chequear como llegó el rodado al lugar con la grabación de la cámara de vigilancia particular que registró el robo horas antes. La moto es una Honda Tornado.
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