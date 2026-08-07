Sensación térmica.
Cómo había adelantado Chacabuquero, tras la tormenta de ayer se reinició el invierno en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Como muestra basta saber que a las 7.00 de la mañana la sensación térmica fue de -1,7° centígrados. Hay que tener en cuenta que hacía varias semanas que el termómetro virtual no caía por debajo del 0° en esta zona de la provincia de Buenos Aires. El frío se mantendrá a lo largo de los próximos 7 días si el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional le acierta aunque cuando salga el sol la máxima puede rondar los 15°. Por el momento no se han anunciado lluvias.
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