Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 7 de agosto de 2026

Se reinició el invierno en Chacabuco

 


Sensación térmica.

Cómo había adelantado Chacabuquero, tras la tormenta de ayer se reinició el invierno en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Como muestra basta saber que a las 7.00 de la mañana la sensación térmica fue de -1,7° centígrados. Hay que tener en cuenta que hacía varias semanas que el termómetro virtual no caía por debajo del 0° en esta zona de la provincia de Buenos Aires. El frío se mantendrá a lo largo de los próximos 7 días si el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional le acierta aunque cuando salga el sol la máxima puede rondar los 15°. Por el momento no se han anunciado lluvias.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día: 

- Dos detenidos por un robo en su propio barrio de Chacabuco

- Un joven fue herido en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales: Altercado en la calle - Robo en una avenida de Chacabuco - Científica

- Funcionario provincial encabezó una intensa jornada en Chacabuco

- La lista 2 se enfrenta a Calarco por la CTA Autónoma local

- Proponen medidas para prevenir una problemática en Chacabuco

- El viento derribó un árbol y algo más en Chacabuco

- Hallazgo en una vivienda de Chacabuco

- Conflicto en la zona céntrica de Chacabuco

- Viajero de Chacabuco: "Hay lugares donde te tiran piedras para que te vayas"

- Necrológicas I

- Los convocados para la selección de fútbol de Chacabuco

- Bomberos: Incendio en una casa en las afueras de Chacabuco

- Dijo que le robaron en la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica Naranja para Chacabuco y la zona 




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)