Chacabuco, Junín, Chivilcoy y otros municipios recibieron más dinero de la Provincia

Montos.
Chacabuco y otros municipios recibieron fondos por la realización de la primera etapa de los Juegos Bonaerenses, de parte del Gobierno provincial.
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Se trata de 554.504.500 de pesos para los 135 distritos bonaerenses distribuidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Estos son los montos recibidos por: Chacabuco, 5.251.000 de pesos; Chivilcoy, 4.350.500; Bragado, 3.375.900; Alberti, 1.200.100; Junín, 4.017.200; Lincoln, 2.761.000; Carmen de Areco, 1.543.300; General Villegas, 9.618.400.
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