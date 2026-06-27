Incidentes en la noche de Chacabuco

Disturbios.
Durante la madrugada se registraron disturbios en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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Hubo altercados entre jóvenes en el horario de cierre de los locales bailables del corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen. Fue solicitada presencia policial para contener a personas en pugna tanto en Yrigoyen y Sargento Cabral como en Alberdi y Espora.
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