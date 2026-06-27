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sábado, 27 de junio de 2026

Incidentes en la noche de Chacabuco

Disturbios.

Durante la madrugada se registraron disturbios en un sector de la ciudad de Chacabuco.



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Ofertas del Corte Perfecto

Hubo altercados entre jóvenes en el horario de cierre de los locales bailables del corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen. Fue solicitada presencia policial para contener a personas en pugna tanto en Yrigoyen y Sargento Cabral como en Alberdi y Espora.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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