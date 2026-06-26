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viernes, 26 de junio de 2026

Falleció un docente de Chacabuco

 


Estaba internado fuera de la ciudad.

Esta tarde se reportó el fallecimiento de un conocido docente de la ciudad de Chacabuco que estaba internado en la Capital Federal.



Volver a Chacabuquero.

Julián Frontera

Se llamaba Julián Frontera y tenía 42 años. A principios de mayo había sufrido un problema cardíaco y actualmente estaba internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires a la espera de un transplante. Además de profesor frontera era empleado de comercio. 


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