Emocionante promesa a la bandera de los estudiantes de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana en la plaza Belgrano los alumnos de cuarto año de las escuelas primarias de la ciudad de Chacabuco realizaron La promesa de lealtad a la bandera
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El acto fue organizado por la Jefatura distrital de Educación y contó con la presencia del intendente municipal Rubén Darío Golía. Los estudiantes se ubicaron en torno al mástil central de este conocido paseo público.
entre los oradores estuvieron la jefa distrital Andrea Castronuevo, el éxito combatiente de malvinas Mario Feroldi y el intendente Golía. este último exaltó los valores de belgrano creador de la bandera Argentina e hizo un pedido relacionado con el clima mundialista que se vive en la actualidad: "ese sentimiento tiene que ser el de siempre, para que nuestros hermanos vivan un poco mejor".
Salud Mental. El Director de Salud Mental, Lic. Fernando Lescano, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental, destacó la importancia de generar espacios de encuentro, escucha y reflexión en un contexto social marcado por la inmediatez y el ritmo acelerado de la vida cotidiana.
"Vivimos una época en la que permanentemente sentimos que no tenemos tiempo. Vamos de una actividad a otra, respondiendo a las exigencias de la rutina, muchas veces sin detenernos a pensar qué hacemos y por qué lo hacemos. Esta dinámica puede alejarnos de los demás, afectar nuestro bienestar emocional e incluso llevarnos a resolver nuestros problemas de maneras que terminan perjudicándonos aún más", expresó Lescano. En ese sentido, remarcó la necesidad de hacer una pausa y recuperar espacios donde la palabra y la escucha ocupen un lugar central. "Que la escucha y el diálogo le ganen terreno al silencio o al ruido ensordecedor del apuro es uno de los principales objetivos de estos encuentros que organizamos junto al sistema educativo", señaló.
Las actividades se desarrollan de manera articulada entre el Plan FinEs, estudiantes, Jefatura Distrital, la organización barrial Misioneros y el equipo de Salud Mental Comunitaria, promoviendo acciones de prevención, acompañamiento y fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Estas iniciativas forman parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal, en línea con el trabajo territorial que el Intendente Municipal, Darío Golía, promueve para acercar herramientas de cuidado, contención y promoción de la salud mental a todos los vecinos y vecinas de Chacabuco.
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