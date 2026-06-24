Accidente en la ciudad de Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía se reportó un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
participaron una camioneta y una moto. se pidió la presencia de una ambulancia para asistir a una persona que fue trasladada al Hospital. Se trató del conductor del rodado de menor porte. Ocurrió en inmediaciones de Primera Junta y Domínguez.
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