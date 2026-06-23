Empresa de gas adelantó inversiones para llevar el servicio a más barrios y a empresas de Chacabuco

Datos de una reunión.
Esta mañana, el intendente municipal Darío Golía recibió en su despacho al gerente de Unidad de Negocios Buenos Aires Norte de Camuzzi, Gonzalo López, junto al ingeniero Francisco Lasala, referente local de la empresa.
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Del encuentro participaron además el jefe de Compras, Fabián Cattaneo; el asesor para el Desarrollo Industrial, Alfredo Zuccotti; y el asesor de Proyectos Especiales, Dr. Guido Sánchez. Durante la reunión se analizaron proyectos y demandas tanto actuales como futuras vinculadas al abastecimiento de gas natural para los sectores residencial e industrial.
En relación con el desarrollo de redes para el suministro residencial, López detalló las inversiones que Camuzzi viene realizando en distintos puntos de la ciudad para reforzar la infraestructura existente y posibilitar la expansión de la red hacia sectores que aún no cuentan con el servicio.
En ese marco, se acordó avanzar en las gestiones para que Camuzzi facilite la obra de cruce ferroviario en el acceso Hipólito Yrigoyen, permitiendo así abastecer a toda esa zona. Asimismo, se trabajará para que la Cooperativa Eléctrica pueda llevar adelante la ejecución de dichas obras.
Respecto al sector industrial, la empresa se encuentra elaborando el proyecto definitivo para abastecer de gas natural a cuatro importantes industrias de Chacabuco: Molino Chacabuco, en su planta ubicada sobre el acceso Hipólito Yrigoyen; Cooperativa Defensa de Agricultores, en Ruta Nacional Nº 7, kilómetro 206; y Aceitera Chacabuco y Recetas de Campo, en sus establecimientos ubicados sobre Ruta Nacional Nº 7, kilómetro 201.
Esta iniciativa, impulsada de manera conjunta entre el Municipio, Camuzzi y el aporte de las empresas involucradas, representa un significativo desarrollo industrial del distrito.
También se informó sobre los avances en las gestiones para llevar el suministro al Sector Industrial Planificado, donde varias industrias requieren contar con este servicio esencial para su crecimiento.
Finalmente, se intercambiaron datos de relevamientos realizados en el ámbito industrial, con el objetivo de que la empresa evalúe la capacidad necesaria de sus redes para atender futuras demandas. Además, se asumió el compromiso de mantener reuniones periódicas para agilizar la concreción de las obras proyectadas.
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