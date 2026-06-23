Proyecto en Chacabuco forma parte de un plan más amplio

Energía.
Un proyecto en el partido de Chacabuco que fue anunciado hace unos meses forma parte de un plan mucho más amplio y ambicioso que alcanza a buena parte de la provincia de Buenos Aires.
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Se trata de la construcción de un parque fotovoltaico en Castilla para generar energía solar. Ahora de sabe que está relacionado con otras dos obras semejantes en Marisol, partido de Coronel Dorrego, y Gorchs, partido de General Belgrano. El llamado a licitación fue realizado en mayo, con adjudicación prevista para agosto y puesta en funcionamiento de las instalaciones a mediados de 2027. El plan prevé incorporar una potencia fotovoltaica total de 1 MWp y sistemas de almacenamiento mediante bancos de baterías, con el objetivo de atender problemáticas específicas de las redes eléctricas y responder a demandas estacionales.
El objetivo de estas obras es fortalecer la calidad del servicio eléctrico mediante soluciones de generación distribuida renovable de rápida implementación, incrementando la disponibilidad de energía para el desarrollo de las comunidades locales. Los tres nuevos proyectos se sumarán a otras cinco obras actualmente en ejecución en Pipinas (Punta Indio), 16 de Julio (Azul), Alberti, San Cayetano y Pehuen Co (Coronel Rosales), que fueron licitadas durante 2025 y estarán operativas en la segunda mitad de este año.
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