Que en paz descanse: Ester.
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- Celia Ester Rocha. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: 310. Funeral hasta las 24.00.
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