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martes, 23 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Ester. 

 

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- Celia Ester Rocha. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: 310. Funeral hasta las 24.00.

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