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lunes, 22 de junio de 2026

Más datos del choque en el centro de Chacabuco: un patrullero involucrado

Medianoche. Motociclista hospitalizado

Esta noche se registró un accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad de Chacabuco. 



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Choque en el centro

una moto chocó con un patrullero de la comisaría. Una persona fue trasladada al Hospital en ambulancia con algunos golpes. Se trató del conductor de la moto. Sería de apellido Lucitti y tendría 35 años. Ocurrió en Belgrano y Sarmiento.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



 

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