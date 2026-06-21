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domingo, 21 de junio de 2026

Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco

 


Semana.

La primera semana del invierno tiene un pronóstico acorde a la época del año para Chacabuco y la zona.



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Frío y más frío es lo que anuncia.  Las temperaturas más bajas podrían registrarse el miércoles. La mínima estaría en los 0 grados centígrados. Mucho abrigo será lo recomendado. Eso sí, sin lluvia en el horizonte. Para encontrar un chaparrón hay que moverse más de una semana hacia el futuro. Lo mejor, de ahora en más la parte luminosa de los días se irá incrementando.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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