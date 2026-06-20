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sábado, 20 de junio de 2026

Audios viralizados en Chacabuco que generan incertidumbre

 


Reenviados muchas veces.

En las últimas horas se han viralizado a través de WhatsApp al menos dos audios que relatan una situación que genera incertidumbre principalmente entre los vecinos que lo pudieron escuchar. 



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La voz que cuenta lo sucedido es de un dirigente político local. al parecer se trató de una comunicación enviada a un grupo de WhatsApp de confianza que fue compartida a otras personas por alguno de sus miembros una y otra vez hasta que se viralizaron y llegaron a otras redes sociales.

Básicamente, es un alerta sobre personas que invitan a mujeres a subirse a autos, personas siguiendo de a pie a mujeres, y personas siguiendo en auto a mujeres. Quien habla en los audios relaciona estas situaciones con "trata" de personas.

Al parecer, ya hay una denuncia radicada para que se investigue al menos una de las situaciones. El autor de los audios no quiso hacer declaraciones periodísticas.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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