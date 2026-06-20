Audios viralizados en Chacabuco que generan incertidumbre

Reenviados muchas veces.
En las últimas horas se han viralizado a través de WhatsApp al menos dos audios que relatan una situación que genera incertidumbre principalmente entre los vecinos que lo pudieron escuchar.
Volver a Chacabuquero.
La voz que cuenta lo sucedido es de un dirigente político local. al parecer se trató de una comunicación enviada a un grupo de WhatsApp de confianza que fue compartida a otras personas por alguno de sus miembros una y otra vez hasta que se viralizaron y llegaron a otras redes sociales.
Básicamente, es un alerta sobre personas que invitan a mujeres a subirse a autos, personas siguiendo de a pie a mujeres, y personas siguiendo en auto a mujeres. Quien habla en los audios relaciona estas situaciones con "trata" de personas.
Al parecer, ya hay una denuncia radicada para que se investigue al menos una de las situaciones. El autor de los audios no quiso hacer declaraciones periodísticas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Corrió, no paró y lo secuestraron en Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Vecina aterrorizada por la violencia de género en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Uno de los conductores estaba alcoholizado en Chacabuco
- Más datos de como fue hallada la vecina de Chacabuco que estaba desaparecida
- Detuvieron a personas que ingresaron 1 kilo de droga a una Ciudad cercana a Chacabuco
- La Policía salió a la ruta en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Robo en la tarde de Chacabuco
- Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"
- Acuerdo para ampliar la oferta universitaria en Chacabuco
- Registros de lluvias de Chacabuco y la zona: cómo sigue el tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario