Acuerdo para ampliar la oferta universitaria en Chacabuco

Fechas de inscripción, además.
Con el objetivo de seguir generando más oportunidades de formación universitaria para la comunidad, se llevó a cabo una reunión de trabajo junto al Lic. Emiliano M. Cagnacci, Subsecretario de Gestión Académica del CBC, Rubén Arena, Secretario de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Matías Cipcic, Subsecretario de Hacienda del CBC.
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Del encuentro participaron también las coordinadoras académicas del Centro Regional CBC - UBA Chacabuco, Natalia Garraza y Débora Di Paolo, quienes avanzaron en distintas iniciativas destinadas al crecimiento de la educación superior en la ciudad.
Entre los principales avances, se destacó la puesta en marcha de un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que permitirá trabajar en la ampliación de la oferta académica local y analizar alternativas para que los estudiantes puedan cursar un mayor tramo de sus carreras desde Chacabuco, facilitando el acceso a la formación universitaria.
Asimismo, se comenzó a planificar charlas destinadas a estudiantes del último año del nivel secundario, que contarán con la participación de autoridades de la Facultad, con el propósito de acercar información y acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos académicos.
El trabajo articulado entre la UBA y nuestro Centro Regional CBC UBA Chacabuco continúa consolidando acciones concretas para acercar la universidad, más oportunidades y más futuro a la comunidad, gracias al compromiso y las gestiones impulsadas a nivel local para seguir ampliando el acceso a la educación superior en nuestra ciudad.
Fechas para tener en cuenta a partir del 26/06 - A través de cbc.uba.ar
· Del 26/6 al 13/7 - Pre ingreso a la UBA: Para estudiantes que nunca se hayan inscripto en la UBA - A través de cbc.uba.ar
· Del 26/06 al 13/07 – Rematriculación: Para estudiantes inscriptos/as al CBC que no tengan usuario de SIU Guaraní - A través de cbc.uba.ar
· Del 26/06 al 06/07 - Cambio de Carrera y Simultaneidad: Para estudiantes que quieran cambiar de carrera o realizar otra simultáneamente y ya tengan usuario de SIU Guaraní. A través de cbc.uba.ar
· Del 16/06 al 06/07 - Reconfirmación de inscripción: Únicamente Para ingresantes 1er cuatrimestre 2026. A través de cbc.uba.ar
Centro Regional CBC UBA Chacabuco, Olavarría 306 – Chacabuco 2352 55 9085, alumnoschacabuco@cbc.uba.ar, Instagram: @cbcuba.chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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