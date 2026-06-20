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sábado, 20 de junio de 2026

Violento choque en la madrugada de Chacabuco

 


Una lesionada.

Esta madrugada se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



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Una moto Guerrero 110 chocó con un automóvil que estaba estacionado. La conductora quedó tendida en el piso a raíz de un golpe que sufrió en el rostro. fue trasladada al hospital en ambulancia. Ocurrió en Alem entre San Lorenzo e Ituzaingó. La accidentada sería de apellido Pagella y tendría 23 años. Habría perdido piezas dentales a raíz del empacto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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