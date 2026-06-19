Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco

Choque.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
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Una moto chocó con un vehículo marca Renault. Una persona de sexo masculino que iba en la moto fue trasladada al Hospital hospital en ambulancia. Otra persona de sexo femenino que también iba en el rodado de menor porte no sufrió lesiones. Ocurrió en Padre Doglia entre Almirante Brown y Belgrano, frente a la parroquia San Isidro Labrador.
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