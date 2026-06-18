Analizan donar un inmueble municipal y pedir un leasing para Chacabuco

Proyectos.
El intendente municipal Rubén Darío Golía comentó esta tarde que se estudia donar un inmueble municipal para ampliar un proyecto y también pedir un leasing para comprar maquinaria para Chacabuco.
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el mueble en cuestión es el ex Hogar del niño o ex Dirección de la juventud que está ubicado en Solís y olavarría. sí lo donaría a la universidad tecnológica nacional para avanzar en la concreción de la facultad regional de Chacabuco. Golía agregó que La donación sería con el cargo obligatorio de que la propiedad sea utilizada con fines educativos y de esta manera evitar que a futuro se lo venda o se lo use con otro objetivo. También habría un acuerdo para que allí continúe funcionando el Centro de Altos Estudios. Actualmente la UTN tiene más de 600 alumnos en Chacabuco.
En cuanto al leasing el mismo se gestionaría antes del banco provincia y el dinero se usaría para comprar maquinaria destinada al área de los servicios públicos.
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