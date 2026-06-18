Podría presentarse otra obra con artistas nacionales en Chacabuco

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Esta tarde se anunció la posible presentación en Chacabuco de una obra de teatro con actores de relevancia nacional.
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Se trata de "Tirria", una comedia negra y grotesco argentino protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd. Sería en agosto en el Teatro Italiano.
El anuncio se realizó en el marco de la conferencia de prensa de presentación de actividades culturales y deportivas para el fin de semana que se realizó esta tarde en la planta alta del Palacio Municipal.
También se dio a conocer que en julio se podrán presentar imágenes en el marco de un concurso de fotografía con el tema de paisajes de Chacabuco. Para más información, presentarse sen la Casa de la Cultura.
Este sábado por la tarde habrán actividades en la Parroquia San Isidro Labrador. Primero se desarrollará una carrera en las inmediaciones, desde las 14.00, y luego un recital con 5 bandas desde las 15.30 en el atrio. Se podrán realizar donaciones para Cáritas. Habrá servicio de cantina.
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