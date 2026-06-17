Gestiones en La Plata por un problema de Chacabuco

Viaje
El intendente municipal Rubén Darío Golía viajó este miércoles a La Plata para realizar gestiones para Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, fue recibido junto a la diputada Micaela Olivetto, por la ministra de Medio Ambiente, Daniela Villar, para presentar un programa relacionado con el tratamiento de los residuos. es una iniciativa de los concejales Santiago Carnaghi y Laura Mansilla. Implica la llegada a la ciudad de contenedores y un camión afectado a este proyecto.
Calles y caminos. El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, brindó esta tarde un informe sobre los trabajos que se vienen realizando en calle Castelli y el avance que presenta la obra hasta el momento.
El funcionario explicó que las tareas en esta arteria incluyen perfilado, alteo, nivelación de suelo, zanjeo y, posteriormente, la colocación de RAP para darle terminación a la calzada.
En ese sentido, indicó que ya se encuentran finalizadas las cuatro primeras cuadras, comprendidas entre avenida Frondizi y Viamonte, y que se continuará avanzando con la colocación de RAP hasta calle Casale. Asimismo, adelantó que próximamente comenzarán los trabajos de colocación de RAP en los barrios adyacentes a esta arteria.
Por otro lado, Sosa destacó que, de manera simultánea, se desarrollan tareas en distintos sectores de la ciudad y en los caminos rurales. En relación con estos últimos, solicitó la colaboración de vecinos y productores para preservar su estado luego de las lluvias, recomendando esperar al menos 72 horas para que los caminos se oreen antes de volver a transitarlos.
“Estamos trabajando de manera permanente para mejorar la transitabilidad tanto en la ciudad como en la zona rural, optimizando los recursos y atendiendo las necesidades de cada sector”, expresó el subsecretario.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente entre camiones en un camino rural de Chacabuco
- Vecinos citados por el Ministerio de Obras Públicas y el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incendio en el centro de Chacabuco
- Hubo mudanza tras un misterioso incidente en Chacabuco
- Accidente en medio de los festejos en Chacabuco
- Bocinazo en Chacabuco por el triunfo de la selección argentina de fútbol
Todavía se habla de esto:
- Nadie lee el mural y los llenan de multas en Chacabuco
- Detenidos en Junín por intento de robo en un comercio
- Choque y despiste en la ruta 30
- Más datos sobre la búsqueda de la vecina de Chacabuco
- Alejandro: "Vamos a terminar con los ruidos molestos en Chacabuco"
- Ya se venden pasajes para las nueva paradas del tren Chacabuco - Retiro
- Muy llamativa la moto pero algo no cerró
No hay comentarios:
Publicar un comentario